В ночь на воскресенье дороги могут стать очень скользкими

В субботу в северной части Эстонии преимущественно без осадков, а дорожное покрытие - сухое или мокрое от соли. Второстепенные дороги и дороги с менее интенсивным движением покрыты льдом и очень скользкие.

Вечером и ночью, согласно прогнозу, небо прояснится, дождь прекратится, но температура воздуха опустится ниже нуля. Это приведет к тому, что мокрые и влажные дороги замерзнут и станут очень скользкими.

Ночью температура будет от -1 до -7 градусов Цельсия.