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В ночь на воскресенье дороги могут стать очень скользкими

Северное побережье
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Скользкая зимняя дорога ночью.
Скользкая зимняя дорога ночью. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В ночь на воскресенье, 18 февраля, температура воздуха в Эстонии упадет, дороги замерзнут и станут чрезвычайно скользкими, сообщает новостной портал Rus.ERR со ссылкой на предупреждение Департамента транспорта.

В субботу в северной части Эстонии преимущественно без осадков, а дорожное покрытие - сухое или мокрое от соли. Второстепенные дороги и дороги с менее интенсивным движением покрыты льдом и очень скользкие.

Вечером и ночью, согласно прогнозу, небо прояснится, дождь прекратится, но температура воздуха опустится ниже нуля. Это приведет к тому, что мокрые и влажные дороги замерзнут и станут очень скользкими.

Ночью температура будет от -1 до -7 градусов Цельсия.

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