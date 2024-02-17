Победителем Eesti Laul стали 5MIINUST x Puuluup

Победителя Eesti Laul выбирают по итогам двух туров голосования. В первом туре суммируются баллы от международного жюри и результаты телефонного голосования. Во втором туре, или суперфинале, победитель из трех суперфиналистов будет определен по итогам телефонного голосования зрителей.

В суперфинал по итогам оценок жюри и зрительского голосования прошли: Неле-Лийс Вайксоо, 5MIINUST x Puuluup, OLLIE, передает Rus.ERR.

В конечном итоге победил ансамбль 5MIINUST x Puuluup с песней "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Третье место досталось песне "Käte ümber jää" Неле-Лийс Вайксоо, второе место - у OLLIE с песней "My Friend".

Остальные места распределились следующим образом:

4. Даниэль Леви "Over the Moon"

5. Анет Вайкмаа "Serotoniin"

6. Карлос Укареда "Never Growing Up"

7. Ewert and The Two Dragons "Hold Me Now"

8. Уудо Сепп и Сара Мюррэй "Still Love"

9. Петер Пыдер "Korra veel"

10. Brother Apollo "Bad Boy".

Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию в конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в шведском Мальмё.

Как отмечает развлекательный портал Limon, 5MIINUST - это самая известная рэп-группа страны из Вызу, в состав которой входят Estoni Kohver, Päevakoer, Põhja-Korea и Lancelot. А Puulup - эстонский ну-фолк дуэт, основанный в 2014 году Рамо Тедером и Марко Вейссоном.