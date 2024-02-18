ВИДЕО ⟩ Силламяэская команда впервые выиграла Кубок Эстонии по футзалу

В финальном матче, проходившем при активном участии 553 зрителей, "Силмет" явно доминировал и уже на 16-й минуте вел в счете - 5:1. Но Йыхви сумел сделать игру интереснее, сократив отставание до 3:5.

Во втором тайме силламяэсцам снова удалось увеличить преимущество до четырех мячей, но потом Йыхви опять забил два мяча, так что напряжение сохранялось до последних минут.

Антон Пфенинг из Силламяэ и Даниил Цыганков из Йыхви в ходе этой финальной игры забили по три гола.

О том, что Кубок Эстонии по футзалу впервые приедет в Ида-Вирумаа, стало известно накануне, в субботу, когда в полуфинале команды Ида-Вирумаа встретились со столичными соперниками. "Силмет" разгромил "Бункер Партнер" со счетом 7:4, а "Финикс" одолел "Копли Сити" со счетом 3:2.