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Министр регионального развития Мадис Каллас: государство не будет взимать плату за проезд с учащихся и пенсионеров

Кюлли Крийс
, журналист
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В Ида-Вирумаа при действующей системе годовой доход от билетов находится в пределах 250000-300000 евро. Если бы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и нетрудоспособные также платили определенную сумму, это, по оценкам, принесло бы дополнительно порядка 800000-1000000 евро в год.
В Ида-Вирумаа при действующей системе годовой доход от билетов находится в пределах 250000-300000 евро. Если бы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и нетрудоспособные также платили определенную сумму, это, по оценкам, принесло бы дополнительно порядка 800000-1000000 евро в год. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя в нынешнем государственном бюджете на автобусное сообщение не хватает более 20 миллионов евро, министр регионального развития Мадис Каллас не поддерживает предложение нескольких центров общественного транспорта начать взимать плату за проезд с пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд.

Введение платного проезда на уездных линиях нисколько не уменьшило потребность в субсидировании общественного транспорта государством. На автобусные перевозки требуется около 76 миллионов евро, из которых более 20 миллионов евро пока не покрыты.

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