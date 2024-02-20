Министр регионального развития Мадис Каллас: государство не будет взимать плату за проезд с учащихся и пенсионеров

В Ида-Вирумаа при действующей системе годовой доход от билетов находится в пределах 250000-300000 евро. Если бы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и нетрудоспособные также платили определенную сумму, это, по оценкам, принесло бы дополнительно порядка 800000-1000000 евро в год.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik