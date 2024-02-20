Хотя в нынешнем государственном бюджете на автобусное сообщение не хватает более 20 миллионов евро, министр регионального развития Мадис Каллас не поддерживает предложение нескольких центров общественного транспорта начать взимать плату за проезд с пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд.
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Министр регионального развития Мадис Каллас: государство не будет взимать плату за проезд с учащихся и пенсионеров
Введение платного проезда на уездных линиях нисколько не уменьшило потребность в субсидировании общественного транспорта государством. На автобусные перевозки требуется около 76 миллионов евро, из которых более 20 миллионов евро пока не покрыты.