Вт, 20.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас стал чемпионом Эстонии по бегу на длинные дистанции

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Денис Шалкаускас пересекает финишную черту победителем забега на 3000 метров.
Денис Шалкаускас пересекает финишную черту победителем забега на 3000 метров. Фото: Marko Mumm / Eesti Kergejõustiku Liit

В воскресенье вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас выиграл забег на 3000 метров на чемпионате Эстонии по легкой атлетике в закрытых помещениях со временем 3.27.56, что всего на 0,02 секунды хуже его личного рекорда.

Шалкаускас почти на секунду опередил рекордсмена Эстонии в беге с препятствиями на 3000 метров Каура Кивистика, который в последние годы больше сконцентрировался на марафонском беге. На чемпионате Эстонии к финишу пришли пять бегунов.

В субботу Шалкаускас также принял участие в беге на 1500 метров, завоевав там серебряную медаль со временем 3.56.15. Давний соперник Олави Аллазе опередил его чуть более чем на секунду.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх