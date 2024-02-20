Вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас стал чемпионом Эстонии по бегу на длинные дистанции

Шалкаускас почти на секунду опередил рекордсмена Эстонии в беге с препятствиями на 3000 метров Каура Кивистика, который в последние годы больше сконцентрировался на марафонском беге. На чемпионате Эстонии к финишу пришли пять бегунов.