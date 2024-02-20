В воскресенье вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас выиграл забег на 3000 метров на чемпионате Эстонии по легкой атлетике в закрытых помещениях со временем 3.27.56, что всего на 0,02 секунды хуже его личного рекорда.
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Вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас стал чемпионом Эстонии по бегу на длинные дистанции
Шалкаускас почти на секунду опередил рекордсмена Эстонии в беге с препятствиями на 3000 метров Каура Кивистика, который в последние годы больше сконцентрировался на марафонском беге. На чемпионате Эстонии к финишу пришли пять бегунов.