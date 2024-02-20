Старания фанатов, до отказа заполнявших трибуны Йыхвиского спортхолла в субботу и воскресенье и подбадривавших футболистов криками, барабанным боем и звуками труб, оказались ненапрасными: впервые кубок Эстонии по футболу завоевала ида-вируская команда - силламяэский "NPM Silmet".

То, что воскресный финал Кубка будет делом чисто ида-вируских команд, стало ясно в субботу вечером, когда йыхвиский "Phoenix" со счетом 3:2 выиграл у коплиского "City". Соперник, правда, довольно неожиданно дошел до полуфинала кубковой серии, однако в его состав входят несколько футболистов, игравших также в большой футбол в командах эстонской лиги мастеров - как, например, Максим Папонов, Кирилл Нестеров или Альберт Проза, становившийся также лучшим бомбардиром лиги мастеров.