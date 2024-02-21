Эстония не планирует закрывать границу с Россией на время президентских выборов в РФ

По словам министра внутренних дел, лидера Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, закрытие границы со стороны Эстонии, чтобы отсюда не было доступа к избирательному участку на другой стороне границы, - это скорее то, чего хотела бы Россия, пишет в среду новостной портал Rus.Postimees.

"То, что в Сетумаа сорок человек перейдут границу, чтобы проголосовать, не является новостью. Но если Эстония запрещает и препятствует, то Россия использует это в своих интересах", – отметил Ляэнеметс.

На прошлой неделе посольство РФ в Эстонии сообщило, что на предстоящих выборах президента Российской Федерации проживающим в стране россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в здании дипломатической миссии в столице, но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах "Шумилкино" и "Куничина Гора".

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.