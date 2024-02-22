Как удалось без крупных потасовок убрать красные символы в Ида-Вирумаа?

На этой неделе исполнилось пять лет, как Тарво Крууп возглавляет Идаскую префектуру. На прошлой неделе генеральный директор Департамента полиции Эгерт Беличев сообщил, что продлевает его должностной срок еще на пять лет. Предыдущие пять лет оказались непростыми для Идаской префектуры, если учесть ковидный кризис, а также обусловленные войной напряженные ситуации, связанные также с вывозом красных памятников, а также с запретом празднования советских знаменательных дат или использования враждебной символики. Тем не менее Крууп признается, что образ мышления многих здешних людей по-прежнему просоветский и подвержен влиянию российской пропаганды. О том, как справляться в такой ситуации, а также о многих других связанных с безопасностью Ида-Вирумаа темах мы разговаривали с полицейским префектом на нынешней неделе.