Как удалось без крупных потасовок убрать красные символы в Ида-Вирумаа?

На этой неделе исполнилось пять лет, как Тарво Крууп возглавляет Идаскую префектуру. На прошлой неделе генеральный директор Департамента полиции Эгерт Беличев сообщил, что продлевает его должностной срок еще на пять лет. Предыдущие пять лет оказались непростыми для Идаской префектуры, если учесть ковидный кризис, а также обусловленные войной напряженные ситуации, связанные также с вывозом красных памятников, а также с запретом празднования советских знаменательных дат или использования враждебной символики. Тем не менее Крууп признается, что образ мышления многих здешних людей по-прежнему просоветский и подвержен влиянию российской пропаганды. О том, как справляться в такой ситуации, а также о многих других связанных с безопасностью Ида-Вирумаа темах мы разговаривали с полицейским префектом на нынешней неделе.
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Тарво Крууп
- Тарво Крууп (44) начинал свою службу в полиции в 2004 году в Пыхьяской префектуре, где работал в качестве криминального полицейского Идаского отделения полиции, а также в службе по расследованию преступлений против личности.
- С 2009 по 2014 год Крууп работал в Департаменте полиции безопасности, а с марта 2014 года по январь 2017 года руководил криминальным бюро Идаской префектуры.
- С 1 февраля 2017 года Крууп занимает пост идаского префекта.
- Его новый должностной срок начался 20 февраля этого года и закончится в 2029 году.