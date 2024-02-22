Чт, 22.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Мэр Кохтла-Ярве просит для вице-мэра сто дней без критики

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Денис Шалкаускас (справа) уже почти три месяца занимает должность вице-мэра в городской управе Кохтла-Ярве, возглавляемой Хенри Казело. За это время оппозиция неоднократно ставила под сомнение его соответствие занимаемой должности, но мэр защищает его, считая, что он все лучше справляется со своими обязанностями.
Денис Шалкаускас (справа) уже почти три месяца занимает должность вице-мэра в городской управе Кохтла-Ярве, возглавляемой Хенри Казело. За это время оппозиция неоднократно ставила под сомнение его соответствие занимаемой должности, но мэр защищает его, считая, что он все лучше справляется со своими обязанностями. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело просит оппозицию горсобрания, которая неоднократно ставила под сомнение способности вице-мэра по вопросам образования и культуры Дениса Шалкаускаса, дать ему сто дней без критики, чтобы освоиться в должности.

Отвечая на запрос члена горсобрания и директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура, который усомнился в способности Шалкаускаса руководить городским образованием, Казело сказал, что вице-мэр становится все лучше и в целом он доволен его работой. По словам мэра, естественно, что каждому человеку нужно время, чтобы освоиться на новой работе, поэтому принято давать, например, 100 дней без критики, чтобы человек мог проявить себя. "К сожалению, в случае с Денисом Шалкаускасом этого сделано не было, и, к сожалению, все перешло на личности", - сказал Казело, возглавляющий городское управление Кохтла-Ярве с конца ноября прошлого года.

Агур: вице-мэр ничего не говорит

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх