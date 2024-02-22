Мэр Кохтла-Ярве просит для вице-мэра сто дней без критики

Отвечая на запрос члена горсобрания и директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура, который усомнился в способности Шалкаускаса руководить городским образованием, Казело сказал, что вице-мэр становится все лучше и в целом он доволен его работой. По словам мэра, естественно, что каждому человеку нужно время, чтобы освоиться на новой работе, поэтому принято давать, например, 100 дней без критики, чтобы человек мог проявить себя. "К сожалению, в случае с Денисом Шалкаускасом этого сделано не было, и, к сожалению, все перешло на личности", - сказал Казело, возглавляющий городское управление Кохтла-Ярве с конца ноября прошлого года.