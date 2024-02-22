Танцевальная группа "Gevi" собирает воспоминания о своей учредительнице Хелью Тори, чтобы издать колоритную книгу. "Хелью не была только ангелом с крыльями за спиной. Мы хотим, чтобы отражены были ее разные лица и книгу было интересно читать - ведь Хелью была таким ярким человеком", - сказала почти сорок лет танцевавшая в "Gevi" помощник йыхвиского волостного старейшины Ингрид Спитц.

Куда присылать воспоминания? Танцевальная группа "Gevi" обращается ко всем, кто соприкасался в своей жизни с Хелью Тори и кто может поделиться каким-нибудь приятным воспоминанием о ней. Воспоминания можно присылать руководителю "Gevi" Марью Аул на адрес электронной почты: marju.aul@gmail.com. Кто хочет написать от руки, того просят принести свою письменную работу администратору волостного управления. Ожидаются также фотографии - с них будут сделаны копии, и оригиналы владелец получит обратно.

С тех пор, как Хелью Тори ушла, минуло десять лет, а в декабре нынешнего года "Gevi" исполняется 60 лет. "Мы с женщинами из "Gevi" решили, что пора поднять воспоминания о Хелью, и поставили перед собой амбициозную цель выпустить книгу", - объяснила Ингрид Спитц, объявляя в Йыхвиской центральной библиотеке о начале сбора воспоминаний.