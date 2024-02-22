Городское собрание Нарвы утвердило вице-мэром бывшего помощника старейшины Йыхви, нынешнего члена волостного собрания Йыхви Мессурме Писареву. Она будет в Нарве курировать сферу образования.
Йыхвиский депутат стала новым вице-мэром Нарвы
Мессурме Писарева в 2021-2023 годы была в составе волостной управы Йыхви, где курировала сферы предпринимательства, инноваций и туризма. Этой должности она лишилась вследствие кадровой реформы.
Сейчас Писарева является членом Йыхвиского волостного собрания.
С 2021 по 2023 год Писарева была членом Партии реформ, как и старейшина волости Марис Тоомель. После увольнения с должности Писарева покинула партию, и сейчас она беспартийная.
За утверждение Мессурме Писаревой в должности вице-мэра проголосовали 19 членов горсобрания, против - 7, один воздержался.