В четверг четверых иностранцев c границы отправили обратно в Россию.
Четверых молдаван и россиянинина развернули на границе
22 февраля четырем гражданам Молдовы и одному гражданину России был запрещен въезд в Эстонию на пограничном переходе Нарва-1.
Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные объяснения о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность нашей страны.
Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.