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Четверых молдаван и россиянинина развернули на границе

Эрик Калда
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В четверг четверых иностранцев c границы отправили обратно в Россию.

22 февраля четырем гражданам Молдовы и одному гражданину России был запрещен въезд в Эстонию на пограничном переходе Нарва-1.

Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные объяснения о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность нашей страны.

Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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