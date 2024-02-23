Россия обвинила Эстонию в нарушении правил на границе

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) Руслан Давыдов обвинил эстонских коллег в нарушении правил пропуска грузов. Российский чиновник заявил, что и таможенники Эстонии, и таможенники Латвии на пограничных пунктах пропуска с Россией ведут себя «неконструктивно», пишет rus.postimees.

«Дела на эстонской и латвийской границах не очень хороши, потому что наши бывшие партнеры себя ведут неконструктивно. Перестали отвечать на наши звонки и практически работают в режиме итальянской забастовки», - цитируют российские СМИ заявление главы ФТС.

Давыдов утверждает, что движение товаров «намеренно тормозится», что «противоречит международным таможенным правилам».

Rus.Postimees обратился за разъяснениями в Налогово-таможенный департамент. В том числе редакция попросила прокомментировать утверждения российской стороны, уточнить, менялись ли правила работы в последнее время и сообщить, какое количество грузовиков в настоящее время ежедневно пересекают эстонско-российскую границу в обоих направлениях.

«Налогово-таможенный департамент не считает необходимым комментировать заявления государства-агрессора», - ответили в Налогово-таможенном департаменте днем 23 февраля.

«Принципы, темп и этика нашей работы не изменились. Таможенная работа в пограничных пунктах организуется на основе международного и национального законодательства. Наша главная цель - обеспечить безопасность Европейского союза и функционирование международной честной экономики путем предотвращения распространения санкционных товаров. Мы относимся к проверке и осуществлению санкций с предельной серьезностью и усердием», - уточнили в таможенном ведомстве Эстонии.