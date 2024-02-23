В Нарве накануне Дня независимости вновь открыли мемориальную доску школьникам, погибшим в Освободительной войне, которую перенесли из старого здания гимназии в новое.
В Нарве вновь открыли мемориальную доску школьникам, погибшим в Освободительной войне
23 февраля в общем здании Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы открыли мемориальную доску учащимся Нарвской гимназии мальчиков, павшим в Освободительной войне.
Мемориальная доска была установлена в здании бывшей Нарвской эстонской гимназии в середине 1990-х годов и снята в связи со строительством нового здания школы.
"Накануне юбилея республики, перед церемонией, посвященной юбилею республики, мы вновь откроем мемориальную доску, чтобы сохранить вечную память наших школьников, погибших за нашу свободу", - заявила директор школы Ирене Кяосаар перед открытием памятной доски.