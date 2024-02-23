МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.02-29.02 ⟩ Куда пойти в праздники и будни

* На Вокаском стадионе в 12.00 - мемориал Агу Нормака, в 14.00 - этап Ида-Вирумааской лыжной серии.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).

* В Силламяэском спорткомплексе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, четвертьфинал: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United FC".

Воскресенье, 25 февраля

* В Нарвском спортцентре в 12.00 - народная лига Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Narva" - "NGU" (Хальяла).

Четверг, 29 февраля

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal".

РАЗНОЕ

Суббота, 24 февраля

* В Нарвской крепости в 7.20 - торжественное поднятие флага, на Гарнизонном кладбище в 8.30 (бесплатный автобус отправляется с Петровской площади в 8.05) - возложение венков к подножию монумента Освободительной войне.

* В Нарва-Йыэсуу - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.10 - поднятие государственного флага в порту Нарва-Йыэсуу и у общественного дома "Ванатаре" в деревне Лаагна, 8.00 - возложение венков к подножию монумента Освободительной войне в Нарва-Йыэсуу, 12.00 - концерт "Ole hoitud, Eesti!" в "Narva-Jõesuu Medical SPA".

* В Тойлаской волости - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.15 - церемония поднятия государственного флага у водопада Валасте и на дворцовой площадке в Оруском парке в Тойла.

* В деревне Пухату на площади в 7.15 - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики и поднятие флага.