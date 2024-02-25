Титула "Деятель года Ида-Вирумаа - 2023" удостоен Харди Мурула

Харди Мурула много лет занимался малозаметной для широкой общественности, но очень важной с точки зрения развития уезда работой по руководству большим количеством проектов развития. Он стал одним из ключевых лиц, которые отстаивали интересы Ида-Вирумаа при разработке условий фонда справедливого перехода. Мурула вывел также из патового положения создание Айдуского центра водного спорта. В конце прошлого года там были построены главное здание и финишная вышка.

Среди представленных кандидатов жюри выбрало номинантами на звание нынешнего деятеля года также Энели Ефимову и Кохтла-Ярвескую гимназию.

Уроженка Силламяэ Энели Ефимова своими выдающимися спортивными достижениями принесла славу также и Ида-Вирумаа. Ее наиболее блестящим прошлогодним результатом стала золотая медаль в плавании брассом на 50 метров на чемпионате Европы среди взрослых на короткой воде.

Кохтла-Ярвеская гимназия в прошлом году сделала большой шаг вперед в результатах госэкзаменов, поднявшись в самые успешные школы уезда. Кроме учебной работы гимназия в 2023 году значительно обогатила также культурную жизнь Ида-Вирумаа. Организованные под руководством школы уездный день хоровой песни "Laulutungal", концертное представление "Kiip!?", конкурс самодеятельной песни "Маленькая песня для большой сцены" и некоторые другие начинания удостоились внимания всей Эстонии.

Званием "Деятель года" отмечают человека, учреждение или предприятие, деятельность которых сильно содействовала развитию Ида-Вирумаа, формировала позитивный имидж уезда и принесла ему известность.

Звание "Деятель года Ида-Вирумаа - 2022" было присуждено команде нарвской "Свободной сцены" за оживление культурного пространства Ида-Вирумаа.

В прежние годы этого титула удостаивались Виктор Андреев, Пийа Тамм, "Viru Keemia Grupp", Эрика Кылло, Прийт Кама, НКО "Purtse Jõe Arenduskeskus", Aндрей Катков, Владимир Вшивцев, Владимир Высоцкий, оргкоманда фестиваля "Mägede hääl", создатели Кивиылиского приключенческого центра Мадис Олт и Янек Маар, Маре Роозилехт, Айлар Хольцманн и Ида-Вируский туристический кластер.

Деятелю года вручают изготовленную скульптором Айваром Симсоном фигурку и благодарственное письмо.

Конкурс "Деятель года Ида-Вирумаа" уже в шестнадцатый раз проводят Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Ида-Вируский центр предпринимательства и уездная газета "Северное побережье".