Йыхвиская гимназия и основная школа впервые вместе отметили день рождения Эстонии

В начале мероприятия спортсмены школ и учитель физкультуры гимназии Прийт Палмет на лыжах доставили на место флаги Эстонии и школ.

Директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт сказала, что это первый случай, когда два школьных сообщества собрались вместе. "Мы заботливые и внимательные, замечаем, когда кому-то нужна поддержка или помощь, и обязательно помогаем. Мы заботимся о своей родине", - сказала она.

Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон в своем выступлении напомнила, что основа любого успеха - это хорошие отношения. "Вопрос о том, что мне дало государство, - половинчатый, к нему всегда следует добавлять другой вопрос: что я дал государству? В отношениях между человеком и государством тоже действует принцип: хочешь получать - отдавай", - сказала она.

После торжественной части на стадионе начался мини-праздник танца, который согрел участников на сильном ветру и под дождем.