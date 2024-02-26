В пожаре в Кохтла-Ярве погибли мужчина и женщина

Сегодня, 26 февраля, в 15:33 в центр сигнализации поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Облика, в районе Сомпа города Кохтла-Ярве. Спасатели вытащили из задымленного дома двух человек, жизни которых спасти не удалось.

О дыме, идущем из дома, сообщил сосед, который пытался достучаться до хозяев в входную дверь. Спасатели попросили его не заходить в дом и не подвергать себя опасности.

Спасатели Йыхви, прибывшие на место первыми, сразу же приступили к работам по устранению дыма и тушению. Спасатели обнаружили в доме мужчину и женщину, один из которых уже скончался, а работники скорой помощи не смогли спасти жизнь другого человека. Спасательные работы завершились в 16:23. Пожар мог начаться из-за неосторожного курения, точная причина выяснится в ходе процедуры.

Спасатели продолжают напоминать, что работающий детектор дыма помогает обнаружить пожар на начальной стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание.

В этом году в результате пожаров в Эстонии погибло 12 человек.