В Нарве женщина пыталась расплатиться фальшивыми деньгами

По словам женщины, она не знала, что это фальшивые деньги, поскольку получила их в другом магазине утром того же дня. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

27 февраля в полицию сообщили, что 39-летний мужчина избил свою сожительницу в квартире на улице Кереса в Нарве. Когда приехала полиция, мужчина уже покинул квартиру. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

25 февраля в полицию сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве мужчина избил свою бывшую партнершу. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.