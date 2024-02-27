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В Нарве женщина пыталась расплатиться фальшивыми деньгами

Северное побережье
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

26 февраля в полицию сообщили, что женщина пыталась расплатиться за товар фальшивой купюрой в 20 евро в магазине, расположенном на улице Солдина в Нарве.

По словам женщины, она не знала, что это фальшивые деньги, поскольку получила их в другом магазине утром того же дня. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

27 февраля в полицию сообщили, что 39-летний мужчина избил свою сожительницу в квартире на улице Кереса в Нарве. Когда приехала полиция, мужчина уже покинул квартиру. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

25 февраля в полицию сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве мужчина избил свою бывшую партнершу. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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