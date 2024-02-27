В Эстонии планируют упростить требования к иностранцам, работающим дистанционно из Эстонии

Согласно действующим на данный момент требованиям, гражданам других стран, желающим работать в Эстонии дистанционно, визу выдают в том случае, если они зарабатывают в среднем 4500 евро в месяц. Однако, по оценке Министерства экономики и коммуникаций, их вклад в экономику Эстонии настолько важен, что требования к их заработку необходимо снизить.

А именно, чтобы работать удаленно в Эстонии, иностранцу необходимо ходатайствовать о визе цифрового кочевника, независимо от своего местонахождения, и зарабатывать он должен при этом 150 евро в день, то есть в среднем 4500 евро в месяц.

По словам Рийсало, Эстония явно выделяется среди других стран, которые тоже привлекают удаленных работников. Например, в Хорватии для получения рабочей визы необходимо зарабатывать 2232 евро, в Португалии – 3040 евро, в Испании – 2160 евро, а в Латвии – 3432 евро в месяц.

Требование о ежемесячном заработке в размере 4500 евро в Эстонии действует с начала прошлого года, а раньше оно составляло 3500 евро в месяц, и, по словам Рийсало, прежний уровень также был достаточно высоким по сравнению с другими странами.