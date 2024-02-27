Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало направил письмо в Министерство внутренних дел с предложением изменить требования к людям, совмещающим удаленную работу и путешествия, сообщает rus.err.
В Эстонии планируют упростить требования к иностранцам, работающим дистанционно из Эстонии
Согласно действующим на данный момент требованиям, гражданам других стран, желающим работать в Эстонии дистанционно, визу выдают в том случае, если они зарабатывают в среднем 4500 евро в месяц. Однако, по оценке Министерства экономики и коммуникаций, их вклад в экономику Эстонии настолько важен, что требования к их заработку необходимо снизить.
А именно, чтобы работать удаленно в Эстонии, иностранцу необходимо ходатайствовать о визе цифрового кочевника, независимо от своего местонахождения, и зарабатывать он должен при этом 150 евро в день, то есть в среднем 4500 евро в месяц.
По словам Рийсало, Эстония явно выделяется среди других стран, которые тоже привлекают удаленных работников. Например, в Хорватии для получения рабочей визы необходимо зарабатывать 2232 евро, в Португалии – 3040 евро, в Испании – 2160 евро, а в Латвии – 3432 евро в месяц.
Требование о ежемесячном заработке в размере 4500 евро в Эстонии действует с начала прошлого года, а раньше оно составляло 3500 евро в месяц, и, по словам Рийсало, прежний уровень также был достаточно высоким по сравнению с другими странами.
- Остается непонятным, на каком основании для приезжающих в Эстонию "цифровых кочевников" установлены высокие требования к доходам, которые своим присутствием здесь помогают оживить экономику и платят налоги, в то же время не создавая долгосрочных обязательств для государства. Особенно это актуально в нынешней ситуации, когда ищут покрытие дефицита государственного бюджета, - сказал Рийсало.
Изменить размер требуемого заработка таких работников можно по-разному. Например, министр предложил рассмотреть 0,6-кратный прожиточный минимум за каждый день пребывания в Эстонии, что составит около 3600 евро в месяц, или проанализировать возможность ввести требование наличия достаточного количества денег в банке на 12 месяцев.
Министр экономики отметил, что "цифровые кочевники" вносят вклад в экономику страны, в которой они работают удаленно, в основном за счет потребления – проживания, питания, транспорта и развлечений. В отличие от среднестатистического туриста, они зачастую тратят больше денег из-за длительного пребывания, внося тем самым необходимый дополнительный вклад в экономику Эстонии.
- Как правило, "цифровые кочевники" - это высокообразованные и предприимчивые люди, имеющие широкую сеть контактов, что дает им потенциал стимулировать местную бизнес-среду и инновации. Кроме того, они укрепляют имидж Эстонии как успешного цифрового государства. Делясь своим опытом, "цифровые кочевники" привлекают сюда новых иностранных туристов и тем самым увеличивают доходы местных туристических предприятий, - отметил он.
В 2020-2024 годах Эстония выдала 535 виз для цифровых кочевников. По данным Министерства экономики и коммуникаций, средний бюджет "цифрового кочевника" в Эстонии составляет 2000 евро в месяц и состоит из расходов на жилье, еду и развлечения. Таким образом "цифровые кочевники" вложили в экономику Эстонии около 50 млн евро.