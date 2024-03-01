Эстонский рыбак заблудился и провел ночь в российском СИЗО

За прошедшую неделю в тумане на приграничном водоеме заблудились в общей сложности четверть сотни человек. К счастью, все люди были найдены и кордонные патрули доставили их на берег.

По словам начальника кордона Муствеэ Ялмара Эрница, при выходе на пограничный водный объект необходимо следить за погодными условиями и пользоваться навигационными средствами.

Эрниц пояснил, что большинство нарушений можно предотвратить самими людьми.

- Прежде чем отправиться на пограничный водоем, необходимо следить за ледовыми и погодными условиями, будь то снег, дождь или сильный туман. Кроме того, необходимо разъяснить, где проходит граница и где ей разрешено находиться, иначе в нынешних погодных условиях движение не в том месте, где лед уже не такой крепкий, может привести к трагическим последствиям, - добавил он.

Он подчеркнул, что для предотвращения нарушений и определения своего местоположения, помимо рыболовного снаряжения и документа, удостоверяющего личность, необходимо взять с собой навигационный прибор и научиться им пользоваться. Кроме того, необходимо иметь с собой заряженный мобильный телефон с контактным номером кордона, по которому при необходимости можно получить помощь и дополнительную информацию.