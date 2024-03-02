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В Кохтла-Ярве планируют съемки детектива

Ирина Кивисельг
, журналист
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Здание бывшей начальной школы в Ахтме, двери которой закрылись пять лет назад, возможно, скоро станет съемочной площадкой.
Здание бывшей начальной школы в Ахтме, двери которой закрылись пять лет назад, возможно, скоро станет съемочной площадкой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярвеское горуправление поступило ходатайство о бесплатном использовании закрытых зданий на Сыпрузе, 33 и Спорди, 2 для производства эстонско-американского художественного фильма "Ювенальный инспектор". Съемки планируют провести в мае-июне текущего года и обещают привлечь также жителей Йыхви и Кохтла-Ярве.

Фильм будет снимать производственная компания "8v8NtS". Директор и продюсер проекта Павел Гаврилин, бизнесмен, переехавший из России в Эстонию более десяти лет назад, строит в Йыхви бутик-отель и организовал в августе прошлого года масштабный антивоенный фестиваль независимого кино.

По словам координатора Михаила Альтемента, в феврале в Кохтла-Ярве приезжала представитель съемочной группы, с которой они осмотрели возможные локации в Кохтла-Ярве, выбрав два здания бывших школ - в Ахтмеской и Ярвеской частях города.

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