В Кохтла-Ярвеское горуправление поступило ходатайство о бесплатном использовании закрытых зданий на Сыпрузе, 33 и Спорди, 2 для производства эстонско-американского художественного фильма "Ювенальный инспектор". Съемки планируют провести в мае-июне текущего года и обещают привлечь также жителей Йыхви и Кохтла-Ярве.
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В Кохтла-Ярве планируют съемки детектива
Фильм будет снимать производственная компания "8v8NtS". Директор и продюсер проекта Павел Гаврилин, бизнесмен, переехавший из России в Эстонию более десяти лет назад, строит в Йыхви бутик-отель и организовал в августе прошлого года масштабный антивоенный фестиваль независимого кино.