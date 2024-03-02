В Кохтла-Ярве планируют съемки детектива

Фильм будет снимать производственная компания "8v8NtS". Директор и продюсер проекта Павел Гаврилин, бизнесмен, переехавший из России в Эстонию более десяти лет назад, строит в Йыхви бутик-отель и организовал в августе прошлого года масштабный антивоенный фестиваль независимого кино.