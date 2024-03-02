Будущие первоклашки в Силламяэ получат по сто евро

Депутаты Силламяэского горсобрания единогласно поддержали предложение комиссии по социальным вопросам и вопросам защиты детей повысить так называемое ранцевое пособие - и теперь будущие первоклассники могут рассчитывать на 100 евро, что на 35 евро больше прежнего.