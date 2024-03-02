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Будущие первоклашки в Силламяэ получат по сто евро

Ирина Кивисельг
, журналист
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig / Sakala

Депутаты Силламяэского горсобрания единогласно поддержали предложение комиссии по социальным вопросам и вопросам защиты детей повысить так называемое ранцевое пособие - и теперь будущие первоклассники могут рассчитывать на 100 евро, что на 35 евро больше прежнего.

Разовое пособие выплачивается жителям города, если ребенок поступает учиться в местную школу. Для этого необходимо подать ходатайство в социальный отдел горуправы в течение трех месяцев с начала учебного года.

В начале учебного года в Силламяэ поддерживают также остальных школьников - для каждого предусмотрено единоразовое пособие в размере 30 евро.

В конце учебного года золотые и серебряные медалисты поощряются премией в размере 200 евро и 130 евро соответственно.

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Силламяэ
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