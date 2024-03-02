Государство помогает сносить ⟩ В Ида-Вирумаа понемногу исчезают "дома с привидениями"

Когда государство в прошлом году предложило ида-вируским самоуправлениям в общем миллион евро для сноса пустующих квартирных домов, то интерес к этому пособию оказался настолько велик, что сумму увеличили на 700000 евро. Как и в прошлом году, нынче, наверное, не все самоуправления пожелают получить это пособие, так как у них пустующих квартирных домов просто нет.