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Государство помогает сносить ⟩ В Ида-Вирумаа понемногу исчезают "дома с привидениями"

Эрик Калда
, журналист
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В 2022 году в Ярвеской части города Кохтла-Ярве снесли находившийся по улице Вахтра, 10 опустевший квартирный дом.
В 2022 году в Ярвеской части города Кохтла-Ярве снесли находившийся по улице Вахтра, 10 опустевший квартирный дом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Государство и нынче выделит Ида-Вирумаа миллион евро, чтобы самоуправления могли при поддержке этих денег сносить пустующие квартирные дома, а также расселять людей из полупустых жилых домов. Не все волости и города нуждаются в этих средствах, но примерно половине они все же нужны.

Когда государство в прошлом году предложило ида-вируским самоуправлениям в общем миллион евро для сноса пустующих квартирных домов, то интерес к этому пособию оказался настолько велик, что сумму увеличили на 700000 евро. Как и в прошлом году, нынче, наверное, не все самоуправления пожелают получить это пособие, так как у них пустующих квартирных домов просто нет.

В Нарве и Йыхви брошенных квартир нет

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