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Учительница Майре Аул со своим классом приятно и с пользой проводит время в проруби

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ: Так в школе окрестили классную фотографию, сделанную в проруби. Некоторые ученики Майре Аул, увлекающиеся зимним плаванием, перешли в другие школы, и, например, в качестве "замещающего члена" Рево Лууса в эстафетном купании участвовал его брат Хуго.
БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ: Так в школе окрестили классную фотографию, сделанную в проруби. Некоторые ученики Майре Аул, увлекающиеся зимним плаванием, перешли в другие школы, и, например, в качестве "замещающего члена" Рево Лууса в эстафетном купании участвовал его брат Хуго. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Выпускники Тойлаской гимназии отметили 106-й день рождения Эстонской Республики эстафетным купанием, по очереди просидев 106 минут в проруби пруда Вока. Делали они это вместе со своим классным руководителем Майре Аул, любительницей круглогодичного купания, которая пристрастила ребят к закаливанию еще в шестом классе.

Вокаский спортхолл отмечал нынче Масленицу в минувшее воскресенье, на следующий день после годовщины республики. Учащиеся класса Майре давно знают, что Масленица и зимнее купание неразрывно связаны. "Это было приятное и полезное времяпрепровождение со своим классом - посидеть в проруби и на банном полке с ребятами нашей гимназии", - описывает учительница Майре.

Как руководитель по интересам с большим стажем, Майре - мастер по организации внеклассных мероприятий. "Еще одним приятным времяпрепровождением было, когда мы всем классом варили яблочное варенье ко Дню учителя: кто-то принес яблоки, кто-то - банки и крышки. Это был подарок-сюрприз для учителей".

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