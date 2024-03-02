Выпускники Тойлаской гимназии отметили 106-й день рождения Эстонской Республики эстафетным купанием, по очереди просидев 106 минут в проруби пруда Вока. Делали они это вместе со своим классным руководителем Майре Аул, любительницей круглогодичного купания, которая пристрастила ребят к закаливанию еще в шестом классе.
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Учительница Майре Аул со своим классом приятно и с пользой проводит время в проруби
Вокаский спортхолл отмечал нынче Масленицу в минувшее воскресенье, на следующий день после годовщины республики. Учащиеся класса Майре давно знают, что Масленица и зимнее купание неразрывно связаны. "Это было приятное и полезное времяпрепровождение со своим классом - посидеть в проруби и на банном полке с ребятами нашей гимназии", - описывает учительница Майре.