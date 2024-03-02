Потребительские цены в Эстонии в феврале выросли на 4,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в то время как в странах еврозоны средний рост составил 2,6%, сообщает rus.err.
Эстония заняла второе место в еврозоне по уровню инфляции
Об этом свидетельствуют предварительные данные статистической службы "Евростат", которые были опубликованы 1 марта.
Согласно экспресс-оценке статистического ведомства ЕС, тройку лидеров по темпам роста цен в феврале составили Хорватия (4,8%), Эстония (4,4%) и Австрия (4,2%).
Наименее заметно цены выросли в Латвии и Италии - на 0,7% и 0,9% соответственно.
Инфляция в еврозоне в феврале в первую очередь была связана с подорожанием продуктов питания, алкоголя, табака, услуг и промышленных товаров, а также снижением цен на энергоносители.