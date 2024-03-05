В Таммикуском народном доме выбрали лучших вокалистов

Как обычно, все пели по две песни. Одна из них была свободным выбором, а тема другой была задана организаторами. На этот раз это были песни 90-х годов. В то эйфорическое десятилетие пели практически все. Поэтому некоторые участники смогли использовать музыку гораздо более раннего периода. К примеру, произведения Раймонда Валгре 40-х годов.