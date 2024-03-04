СИЯЮЩИЙ ИДА-ВИРУМАА ⟩ Северное сияние озарило ночное небо

Северное, или полярное, сияние - это оптическое явление в верхних слоях атмосферы, вызванное столкновением исходящих от Солнца заряженных частиц (так называемый солнечный ветер) с частицами в атмосфере Земли.

- Северное сияние возникает, когда выброшенное Солнцем звездное вещество достигает окрестностей Земли, где магнитное поле последней концентрирует свои длинные силовые линии на ее собственных полюсах. Там электрически заряженные частицы (протоны и электроны) встречаются и вступают в реакцию с атмосферными частицами (кислород, азот) и в результате излучают свет разных цветов, - объяснил синоптик Кайро Кийтсак, который и сам в качестве фотографа-любителя неоднократно снимал северное сияние.