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СИЯЮЩИЙ ИДА-ВИРУМАА ⟩ Северное сияние озарило ночное небо

Северное побережье
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Северное сияние в Аа.
Северное сияние в Аа. Фото: Aleksandr Kurnosov

В воскресенье вечером ясное небо вновь дало возможность полюбоваться северным сиянием и наполнило социальные сети прекрасными снимками.

Северное, или полярное, сияние - это оптическое явление в верхних слоях атмосферы, вызванное столкновением исходящих от Солнца заряженных частиц (так называемый солнечный ветер) с частицами в атмосфере Земли. 

Северное сияние в Валасте.
Северное сияние в Валасте. Фото: Rainer Seljamäe

- Северное сияние возникает, когда выброшенное Солнцем звездное вещество достигает окрестностей Земли, где магнитное поле последней концентрирует свои длинные силовые линии на ее собственных полюсах. Там электрически заряженные частицы (протоны и электроны) встречаются и вступают в реакцию с атмосферными частицами (кислород, азот) и в результате излучают свет разных цветов, - объяснил синоптик Кайро Кийтсак, который и сам в качестве фотографа-любителя неоднократно снимал северное сияние. 

Северное сияние в Мартса.
Северное сияние в Мартса. Фото: Erilka Kruup
Северное сияние в Вока.
Северное сияние в Вока. Фото: Mari-Liis Kallikorm
Северное сияние в Тойла.
Северное сияние в Тойла. Фото: Vladislav Rõžov
Северное сияние в Кохтла.
Северное сияние в Кохтла. Фото: Rainer Seljamöe
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