Приостановка в прошлом году по решению суда строительства нового завода масел в Аувере обошлась возводящему его концерну "Eesti Energia" более чем в 20 миллионов евро.
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Простой на строительстве Аувереского завода масел обошелся в 20 миллионов евро
Председатель правления дочернего предприятия строящего завод "Eesti Energia" "Enefit Power" Андрес Вайнола сказал, что из-за судебного дела сроки строительства завода сдвинулись на четыре месяца. "Строительство полностью стояло два месяца. Поэтому все партнеры снизили темп. Это совершенно понятно. При такой неизвестности они смотрят, чтобы удалось активировать незавершенные строительные работы и получить за них деньги", - сказал он.