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Простой на строительстве Аувереского завода масел обошелся в 20 миллионов евро

Эрик Гамзеев
, журналист
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При закладке краеугольного камня нового завода масел в ноябре 2021 года присутствовал также тогдашний министр окружающей среды Тынис Мельдер, радовавшийся, что новый завод будет внедрять цикличную экономику. Новый завод будет внешне похож на расположенный по соседству первый завод "Enefit 280", построенный 12 лет назад.
При закладке краеугольного камня нового завода масел в ноябре 2021 года присутствовал также тогдашний министр окружающей среды Тынис Мельдер, радовавшийся, что новый завод будет внедрять цикличную экономику. Новый завод будет внешне похож на расположенный по соседству первый завод "Enefit 280", построенный 12 лет назад. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Приостановка в прошлом году по решению суда строительства нового завода масел в Аувере обошлась возводящему его концерну "Eesti Energia" более чем в 20 миллионов евро.

Председатель правления дочернего предприятия строящего завод "Eesti Energia" "Enefit Power" Андрес Вайнола сказал, что из-за судебного дела сроки строительства завода сдвинулись на четыре месяца. "Строительство полностью стояло два месяца. Поэтому все партнеры снизили темп. Это совершенно понятно. При такой неизвестности они смотрят, чтобы удалось активировать незавершенные строительные работы и получить за них деньги", - сказал он.

Первое масло должно быть произведено в конце года

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Экономика
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