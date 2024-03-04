ДОЖДАЛИСЬ ⟩ Кесклиннаская основная школа Кохтла-Ярве новую четверть начала в новом доме

На торжественную церемонию открытия собралось много гостей - те, кто был причастен к созданию проекта и его воплощению, коллеги, выпускники и так далее. Не один десяток людей постарались, чтобы мечты сбылись. Подготовка шла почти десять лет, строительство - два года. За это время неоднократно сменилось руководство города. Нынешний мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело подчеркнул, что без трудностей не обошлось, но они скоро забудутся, главное - новая школа открылась и теперь школьники смогут учиться в современных условиях, которые помогут им лучше справляться с учебой. Учителя тоже получили удобства для работы и отдыха.