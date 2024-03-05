Министр: учителя не должны ждать зарплату по два месяца - эту проблему необходимо решить

"Поскольку самоуправления взяли на работу новых учителей, нам, к сожалению, приходится снова проводить проверку документов этих новых учителей. Предыдущий опыт показывает, что ходатайства (о получении надбавки за преподавание на эстонском языке) подают и на учителей, которые не соответствуют требованиям по эстонскому языку", - сказала Кристина Каллас, отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу.

Она добавила, что согласна с теми критиками, которые ставят под сомнение целесообразность проверки всех учителей. "Я попросила министерство проверить, насколько разумной является система рассмотрения заявлений. Мы должны на это посмотреть. Действительно, учителя не должны ждать зарплату по два месяца, я с этим абсолютно согласна, и эту проблему необходимо решить", - отметила министр, слова которой приводит Rus.ERR.

Ранее "Северное побережье" рассказало, что государство в этом году не перечислило надбавку к зарплате, предназначенную учителям, преподающим на эстонском языке по всему Ида-Вирумаа, и поэтому большинство педагогов не получили ее ни за январь, ни за февраль.