В Нарве открываются выставки, посвященные 80-летию разрушительной бомбардировки города

Первая в истории Нарвского музея выставка "Нарва 44", посвященная мартовской бомбардировке, откроется 6 марта в 16.30 в Замковом парке, что у западных ворот Нарвского замка.

Восемьдесят лет назад, как напоминают в Нарвском музее, Эстонию постигла трагедия, оставившая до сих пор незажившие раны. В марте 1944 года произошла разрушительная воздушная атака советской авиации на эстонские города. С 6 по 8 марта Красная армия организовала масштабную бомбардировку Нарвы, в которой участвовало около сотни самолетов. В результате была уничтожена большая часть до того времени сохранившегося старого города. Советские вооруженные силы продолжали бомбардировки и обстрелы Нарвы до 26 июля 1944 года.

На выставке "Нарва 44" исторические факты и малоизвестные фотографии расскажут о постигших город разрушениях во время Второй мировой войны.

Памятные мероприятия пройдут 6 марта также в других частях Нарвы. Так, в 17.30 начнется церемония возложения цветов и зажжения свечей у мемориального камня "Корни", расположенного рядом с Нарвской поликлиникой. Сразу после этого с того же места стартует тематическая экскурсия по городу с главным инспектором по охране памятников Мадисом Туудером.

Вечер памяти о Старой Нарве продолжится с 19.00 в Нарвской арт-резиденции (NART, ул.Йоала, 18). Там откроются параллельно две уникальные персональные выставки, рассматривающие войну и ее последствия как в прошлом, так и в сегодняшнее время.