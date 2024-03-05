В Нарвском музее открывается выставка "Нарва 44", а в Нарвской арт-резиденции - еще две инсталляции, совмещенные с перформансом. Современные художники рассматривают войну и ее последствия как в прошлом, так и в настоящее время.
В Нарве открываются выставки, посвященные 80-летию разрушительной бомбардировки города
Первая в истории Нарвского музея выставка "Нарва 44", посвященная мартовской бомбардировке, откроется 6 марта в 16.30 в Замковом парке, что у западных ворот Нарвского замка.
Восемьдесят лет назад, как напоминают в Нарвском музее, Эстонию постигла трагедия, оставившая до сих пор незажившие раны. В марте 1944 года произошла разрушительная воздушная атака советской авиации на эстонские города. С 6 по 8 марта Красная армия организовала масштабную бомбардировку Нарвы, в которой участвовало около сотни самолетов. В результате была уничтожена большая часть до того времени сохранившегося старого города. Советские вооруженные силы продолжали бомбардировки и обстрелы Нарвы до 26 июля 1944 года.
На выставке "Нарва 44" исторические факты и малоизвестные фотографии расскажут о постигших город разрушениях во время Второй мировой войны.
Памятные мероприятия пройдут 6 марта также в других частях Нарвы. Так, в 17.30 начнется церемония возложения цветов и зажжения свечей у мемориального камня "Корни", расположенного рядом с Нарвской поликлиникой. Сразу после этого с того же места стартует тематическая экскурсия по городу с главным инспектором по охране памятников Мадисом Туудером.
Вечер памяти о Старой Нарве продолжится с 19.00 в Нарвской арт-резиденции (NART, ул.Йоала, 18). Там откроются параллельно две уникальные персональные выставки, рассматривающие войну и ее последствия как в прошлом, так и в сегодняшнее время.
Выставка Ангелы Сооп "Он - это ты" - последняя из серии выставок, размышляющих о меняющихся состояниях войны и мира. Художница представит картины из ткани и масштабные инсталляции. Соавтором выставки является композитор Татьяна Козлова-Йоханнес.
Выставка Павла Ротца "Восхождение к памяти. Материя касания" посвящена коллективной памяти и рассматривает следы мартовской бомбардировки Нарвы 80-летней давности. Выставка также представляет собой длительный перформанс, в котором могут принять участие все желающие.
Обе выставки будут открыты в NART до 5 мая.
- Ангела Сооп (Кайли-Ангела Конно) закончила Эстонскую академию художеств в 1999 году по специальности "живопись", а в 2018 году - магистратуру по художественному образованию. Помимо преподавания, она активно работает в нескольких областях: рисунок, живопись, фотография, инсталляции, выставки и дизайн телестудий. Для Эстонского телевидения она создала дизайн для программ "Plekktrumm", "Aktuaalne Kaamera", "Välisilm", "Terevision" и др. Она дважды была удостоен премии ERR "Лучший художник" (2008, 2003). Сооп также дважды удостоена диплома на Международном триеннале рисунка (2021, 2015). На протяжении многих лет художница повторно использует и переосмысливает различные материалы - от тканей и домашнего текстиля до ржавых металлических пластин, состаренного дерева и фанеры. В последние годы Ангела создает масштабные сайт-специфичные инсталляции, которые вписываются в пространство и трансформируют его.
- Павел Ротц (род.1982, Петрозаводск, СССР) - мультидисциплинарный художник, работающий с такими техниками и формами, как инсталляция, скульптура, перформанс, концептуальное искусство и художественные исследования. С 2015 года Павел постоянно проживает в Хельсинки. В 2022 он получил степень магистра искусств Хельсинкской художественной академии, ранее учился в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица и там же в 2008 году окончил Институт Про Арте. Как ингерманландский финн, Павел использует свою идентичность в основе многих своих работ. История отношений Финляндии и Эстонии с СССР тесно переплетена с семейной историей художника.