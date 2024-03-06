Во вторник и среду в Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования состоялось два профессиональных чемпионата "Noor Meister" - здесь впервые определяли лучших молодых парикмахеров и сварщиков страны.
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В Ида-Вирумааском центре профессионального образования соревновались сварщики и парикмахеры
Ежегодный чемпионат "Noor Meister" впервые проходил в Йыхви, участвовать могут студенты до 26 лет, обучающиеся в этом учебном году или получившие профильное образование в прошлом учебном году.