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В Ида-Вирумааском центре профессионального образования соревновались сварщики и парикмахеры

Ирина Кивисельг
, журналист
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Конкурсантам-сварщикам в этом году пришлось изрядно попотеть в прямом и переносном смысле - организаторы приготовили для заданий тяжелые конструкции.
Конкурсантам-сварщикам в этом году пришлось изрядно попотеть в прямом и переносном смысле - организаторы приготовили для заданий тяжелые конструкции. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник и среду в Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования состоялось два профессиональных чемпионата "Noor Meister" - здесь впервые определяли лучших молодых парикмахеров и сварщиков страны.

Ежегодный чемпионат "Noor Meister" впервые проходил в Йыхви, участвовать могут студенты до 26 лет, обучающиеся в этом учебном году или получившие профильное образование в прошлом учебном году. 

По словам проектного руководителя ИВЦПО Сергея Егоровцева, обычно участники этого чемпионата собирались в столице, но Ида-Вирумааский профцентр подал заявку на проведение конкурса на своей базе и получил поддержку на проведение состязаний среди сварщиков и парикмахеров. Он рад этому, потому что, несмотря на хлопоты, такие мероприятия способствуют популяризации специальностей и повышению имиджа профессионального образования.

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