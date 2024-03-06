В Ида-Вирумааском центре профессионального образования соревновались сварщики и парикмахеры

Ежегодный чемпионат "Noor Meister" впервые проходил в Йыхви, участвовать могут студенты до 26 лет, обучающиеся в этом учебном году или получившие профильное образование в прошлом учебном году.

По словам проектного руководителя ИВЦПО Сергея Егоровцева, обычно участники этого чемпионата собирались в столице, но Ида-Вирумааский профцентр подал заявку на проведение конкурса на своей базе и получил поддержку на проведение состязаний среди сварщиков и парикмахеров. Он рад этому, потому что, несмотря на хлопоты, такие мероприятия способствуют популяризации специальностей и повышению имиджа профессионального образования.