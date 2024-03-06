Певец и популяризатор татарской культуры Рафаэль Шарафетдинов получил в Нарве новую должность

Как сказал Рафаэль Шарафетдинов "Нарвской газете" , Дом народов всегда был важен в его жизни, поэтому в новую должность он вступает без каких-либо внутренних усилий и преодолений.

- Я рад, что у нас с городом сложился продуктивный диалог, и власти поддерживают Дом народов в его начинаниях, - говорит Шарафетдинов. - 2024-й год объявлен годом Культурного разнообразия, в связи с чем относительно нашего заведения имеются определенные планы. Мы уже продумываем программу к концерту-открытию Дней города и готовимся к ярмарке "Вкусы Нарвы", куда нас тоже пригласили.