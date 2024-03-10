Фирмы и учреждения в феврале известили о коллективном сокращении 280 рабочих мест

Наибольшее число заявленных коллективных сокращений - 120 - пришлось на сферу образования, где в закрываемых Нарвской Солдинаской гимназии и нарвском же детском саду "Пяэзуке" сократят 113 человек. Однако в Кассе по безработице отметили, что сокращения в этих учреждениях несколько искажают картину, потому что часть их работников, вероятно, получат работу в других учреждениях.

В остальном, как и в январе, отмечает Rus.ERR, по числу коллективных сокращений лидировали предприятия обрабатывающей промышленности: шесть предприятий сообщили о сокращении в общей сложности 115 человек. В Кассе по безработице отметили, что в феврале бросается в глаза то, что причиной многих сокращений является ликвидация или банкротство предприятия, а не сокращение его деятельности.

Однако в целом, никаких неожиданностей на рынке труда в феврале не произошло. По состоянию на 3 марта, на учете в Кассе по безработице стояли 56 208 человек, а уровень зарегистрированной безработицы оставался на отметке 8,1%.