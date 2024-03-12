На фестивале школьных театров покажут 24 постановки

В Йыхви приедут театральные труппы из школ по интересам, домов культуры, Ида-Вирумааского профцентра и НКО "Театр ЯРГ". На сцену выйдет около сотни артистов разного возраста.

- Рада, что все наши школьные театры продолжают творить и подготовили новые представления, - сказала главный координатор фестиваля Хели Вяхк. - Впервые увидим театр из школы Нарва-Йыэсуу, они выступят в младшей группе со спектаклем "Верить в чудеса".

Как всегда, на фестивале зрителей ждет много премьер, среди них новая постановка "В оВРАГе" кохтла-ярвеского "Театра ЯРГ". Также впервые публика увидит воспитанников руководителя Йыхвиского молодежного центра Анастасии Николаевой - она подготовила со старшими школьниками спектакль "Северный сказ".

Все спектакли будут показывать с 9 до 19 часов, в большом и камерном залах параллельно, с маленькими перерывами. Подробнее с программой можно ознакомиться на домашней странице Йыхвиского центра культуры и интересов www.huvikeskus.info.

Откроют фестиваль воспитанники Татьяны Лаады из Йыхвиской Кесклиннаской школы представлением "Как котенок научился мяукать", а точку в двухдневном театральном марафоне поставят нарвитяне - "Легенду о Нарвской деве" воплотили на сцене воспитанники Анны Терещенко из Ида-Вирумааского профцентра.

- В этом году мы попросили руководителей коллективов сократить постановки до фестивального формата, - заметила Хели Вяхк. - Потому что надо уложиться в два дня и жюри очень трудно работать - и так получаются длинные дни. Они прислушались, в программе представления от 15 до 50 минут.

В составе жюри будут работать завсегдатаи этого фестиваля директор театра "Туулевески" Валентина Фурсова, актриса кукольного театра "Лепатрийну" Елена Вахер, из столицы приедут актеры Екатерина Линнамяэ и Роман Максимук.

- Вход на все спектакли свободный, и, конечно же, мы очень хотим видеть в зале не только участников фестиваля, но и побольше зрителей, - подчеркнула Хели Вяхк.