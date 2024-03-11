Заместителем председателя экономической комиссии Рийгикогу избрали Алексея Евграфова

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя экономической комиссии состоялись в связи с отставкой нынешнего заместителя председателя Лаури Лаатса и вступлением его в должность члена парламентской комиссии по окружающей среде, сообщила в понедельник пресс-служба Рийгикогу.