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Заместителем председателя экономической комиссии Рийгикогу избрали Алексея Евграфова

Северное побережье
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Алексей Евграфов.
Алексей Евграфов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Председателем парламентской комиссии по экономике переизбран Прийт Ломп, а новым заместителем председателя был избран Алексей Евграфов.

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя экономической комиссии состоялись в связи с отставкой нынешнего заместителя председателя Лаури Лаатса и вступлением его в должность члена парламентской комиссии по окружающей среде, сообщила в понедельник пресс-служба Рийгикогу.

В подобных случаях выборы председателя и заместителя председателя комиссии проводятся совместно.

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