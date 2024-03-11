Кохтла-ярвеская женская хоккейная команда "Everest" в выходные в финальной серии чемпионата Эстонии по хоккею среди женщин дважды переиграла таллиннских соперниц "Roosa Panter" и второй год подряд стала чемпионом Эстонии.
Кохтла-ярвеские хоккеистки снова стали чемпионками Эстонии
В проходившей в субботу в Кохтла-Ярвеском ледовом холле встрече лучший бомбардир команды Александра-Ольга Сеппар вывела родную команду вперед во втором периоде в момент, когда судья за нарушение правил отправил на штрафную скамейку сразу двух хоккеисток из команды соперников. В конце второго периода точный бросок Эстрит Аасма увеличил преимущество "Everest" - с таким счетом игра и закончилась.
В проходившей в воскресенье в Таллинне второй встрече команда "Roosa Panter" вышла вперед после броска Кирке Калде. В третьем периоде встречи Анна Дубкова сравняла счет, и основное время игры закончилось вничью.
Когда оставалось играть полторы минуты дополнительного времени, Дубкова сделала передачу к воротам, где вовремя оказалась Александра-Ольга Сеппар, забившая важнейшую шайбу этого сезона.
В основном турнире с участием семи женских команд, который "Everest" завершил на втором месте после таллиннского "Grizzley", Сеппар забила 23 шайбы, что было лучшим показателем среди всех игроков. Вратарь "Everest" Ульяна Йегги отбила в основном турнире 244 броска из 256, и процент отраженных бросков составил 95,5 - это тоже стало лучшим показателем среди тех вратарей, которые участвовали по меньшей мере в шести играх.
В полуфинале "Everest" выбил из конкуренции занявшую в основном турнире третье место тартускую команду "Säde".
Особенностью кохтла-ярвеского "Everest" является среди прочего то, что разница в возрасте между самым молодым и возрастным игроком команды составляет 37 лет, то есть более двух поколений. Так, чемпионского титула удостоились как 16-летняя Карина Демина, так и 53-летняя Надежда Раку.
Кохтла-ярвеский "Everest" стал чемпионом Эстонии в четвертый раз. Ранее команда побеждала в чемпионатах в 2018, 2019 и 2023 годах.
Кохтла-ярвеский "Everest" выступал в следующем составе: Яна Виноградова, Кристина Ярцева, Анна Федяева, Мари-Лийз Пообус, Марина Соболева, Надежда Раку, Анна Романенко, Алиса Корепанова, Маргарита Шерле, Ксения Шарко, Ульяна Йегги, Анна Дубкова, Эстрит Аасма, Марина Ковалева, Карина Демина, Арина Бенетис и Александра-Ольга Сеппар. Главным тренером команды является Андрей Паршин, тренером - Анатолий Дубков.
Дела у мужской команды "Everest" складывались не так же успешно, как у женской. В полуфиналах в выходные она дважды проигрывала команде "Narva PSK" со счетом 2:6 и 3:8. Вторая кохтла-ярвеская мужская команда "Viru Sputnik" два раза - со счетом 2:4 и 1:4 - проиграла тартускому "Välk". Для выхода в финал командам нужно победить в трех встречах.