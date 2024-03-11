Кохтла-ярвеские хоккеистки снова стали чемпионками Эстонии

В проходившей в субботу в Кохтла-Ярвеском ледовом холле встрече лучший бомбардир команды Александра-Ольга Сеппар вывела родную команду вперед во втором периоде в момент, когда судья за нарушение правил отправил на штрафную скамейку сразу двух хоккеисток из команды соперников. В конце второго периода точный бросок Эстрит Аасма увеличил преимущество "Everest" - с таким счетом игра и закончилась.

В проходившей в воскресенье в Таллинне второй встрече команда "Roosa Panter" вышла вперед после броска Кирке Калде. В третьем периоде встречи Анна Дубкова сравняла счет, и основное время игры закончилось вничью.

Когда оставалось играть полторы минуты дополнительного времени, Дубкова сделала передачу к воротам, где вовремя оказалась Александра-Ольга Сеппар, забившая важнейшую шайбу этого сезона.

В основном турнире с участием семи женских команд, который "Everest" завершил на втором месте после таллиннского "Grizzley", Сеппар забила 23 шайбы, что было лучшим показателем среди всех игроков. Вратарь "Everest" Ульяна Йегги отбила в основном турнире 244 броска из 256, и процент отраженных бросков составил 95,5 - это тоже стало лучшим показателем среди тех вратарей, которые участвовали по меньшей мере в шести играх.

В полуфинале "Everest" выбил из конкуренции занявшую в основном турнире третье место тартускую команду "Säde".