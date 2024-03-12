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"Narva Trans" начал сезон с удручающими результатами

Эрик Гамзеев
, журналист
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Алексею Матросову уже девять раз за две игры приходилось доставать мяч из своих ворот.
Алексею Матросову уже девять раз за две игры приходилось доставать мяч из своих ворот. Фото: Narva Trans

Вратарю "Narva Trans" Алексею Матросову в двух первых играх эстонской футбольной лиги мастеров целых девять раз пришлось доставать мяч из своих ворот. В то же время забить мяч в ворота соперников игрокам "Narva Trans" не удалось ни разу.

Если в первом туре Лиги мастеров "Narva Trans" со счетом 0:6 уступил таллиннской "Levadia", то во втором туре потерпел поражение со счетом 0:3 от ныммеского "Kalju". Причиной поражений с таким большим счетом является не столько игра вратаря Матросова, сколько очень слабое сотрудничество между игроками линии обороны.

Двигатель игры "Narva Trans" в центре поля Закария Бегларишвили отметил в "Soccernet" после второго крупного поражения, что если команда не играет в обороне компактно и как следует, то побеждать трудно. "Фаза обороны - это фундамент. Голы, которые мы дали забить нам команде "Kalju" в первом тайме… это ненормально. Мы должны изменить положение и играть как следует", - сказал он.

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