"Narva Trans" начал сезон с удручающими результатами

Если в первом туре Лиги мастеров "Narva Trans" со счетом 0:6 уступил таллиннской "Levadia", то во втором туре потерпел поражение со счетом 0:3 от ныммеского "Kalju". Причиной поражений с таким большим счетом является не столько игра вратаря Матросова, сколько очень слабое сотрудничество между игроками линии обороны.

Двигатель игры "Narva Trans" в центре поля Закария Бегларишвили отметил в "Soccernet" после второго крупного поражения, что если команда не играет в обороне компактно и как следует, то побеждать трудно. "Фаза обороны - это фундамент. Голы, которые мы дали забить нам команде "Kalju" в первом тайме… это ненормально. Мы должны изменить положение и играть как следует", - сказал он.