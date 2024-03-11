Полиция охотилась в выходные в Кохтла-Ярве и Йыхви за нетрезвыми водителями

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Вилле Ряник сказал, что рейд начался в пятницу вечером и продолжился выборочными проверками также в воскресенье. "Если в пятницу вечером мы проверяли на трезвость водителей как в Йыхви, так и в Кохтла-Ярве, то в субботу - только в Йыхви. В воскресенье полицейские действовали в различных районах на территории Йыхвиского отделения полиции", - сказал Ряник.

По его словам, в ходе дорожного надзора в пятницу вечером проверили в общем 1352 водителя, у пятерых из них имелось подозрение на наркотическое опьянение. Кроме того, обнаружили одного употреблявшего алкоголь водителя, а в одной из машин нашли пакетик с белым порошком. Как обнаруженное вещество, так и водителей с подозрением на наркотическое опьянение отправили на экспертизу. В субботу в дневное время продолжили проверки уже в городе Йыхви, где проверено было 2053 водителя, и здесь тоже выявились различные нарушения. "Например, мы задержали одного водителя без водительских прав, одного водителя с подозрением на наркотическое опьянение и четырех употребивших алкоголь. В этот раз мы тоже отправили водителя с подозрением на наркотическое опьянение на экспертизу. Проверки продолжились также в последний день выходных, когда проверили около ста водителей, обнаружив одного водителя в состоянии тяжелого опьянения и двух превысивших скорость", - перечислил Ряник.