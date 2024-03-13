Мэр Нарвы Яан Тоотс воодушевлен ныне готовящимся объединением Йыхвиской и Тойлаской волостей, а также укрупнением самоуправления Пярну. Он полагает, что и Нарве с Нарва-Йыэсуу пора еще раз задуматься об объединении. В самом курортном городе говорят об их вполне себе самодостаточности и не видят смысла даже думать о том, чтобы впадать в зависимость от большого соседа. Правительство же занимает выжидательную позицию по данному вопросу.
"Мы сами справимся": власти Нарва-Йыэсуу не разделяют устремления мэра Нарвы к объединению
Нынешний мэр Нарвы Яан Тоотс, прописанный, однако, в Тарту, работал гендиректором Эстонской спецслужбы (нынешняя Полиция безопасности) в начале 90-х годов, когда северо-восточный приграничный регион был особо проблемным для только вернувшей себе независимость Эстонии. "Тогда была опасность, что здесь возникнет своя автономия", - напомнил нынешний мэр Нарвы о том, почему в те годы в Таллинне решили разделить территорию большого приграничного самоуправления, включающего Нарву и Нарва-Йыэсуу, предоставив последнему городской статус. "Но в принципе это одно целое: Нарва и Нарва-Йыэсуу всегда были вместе", - добавил Тоотс, пришедший к выводу, что их разумно снова объединить.
- Сегодня положение таково, что в Усть-Нарве живет чуть-чуть меньше трех тысяч человек, а вместе с жителями Солдино их 4400, то есть число ниже 5000. Я думаю, разумно, чтобы это был один целый город, - высказался Тоотс в комментарии "Северному побережью"; тут стоит уточнить, что на начало 2024 года численность населения всего Нарва-Йыэсуу составляла все же 4779 жителей.
Бывший глава спецслужбы Яан Тоотс нынче уверен, что обстановка в нарвском регионе спустя 32 года стала иной, так что не станет угрозой национальной безопасности воссоздание большого и преимущественно русскоязычного самоуправления у границы с Россией.
- У нас одна целая Эстония, и если где-то что-то такое будет, тогда под угрозой окажется вся Эстония, - полагает Тоотс. - Так что сейчас уже нет того варианта, что был в 91-92-х годах, когда кто-то был за, а кто-то против восстановления независимости. Сегодня эстонское государство едино, и ни у кого нет даже мыслей против этого.
Никто не делает первый шаг к объединению
- Ресурсы маленькие, денег каждый год не хватает, к сожалению, и жить надо экономнее, - уверенно говорит мэр Нарвы об обоюдной пользе слияния с Нарва-Йыэсуу.
При этом глава Нарвы на практике не проявляет объединительной инициативы, утверждая, что это дело правительства. По словам Тоотса, ни он как мэр Нарвы, ни Нарвское городское собрание в последнее время не делали официального предложения коллегам в Нарва-Йыэсуу о начале переговоров об объединении самоуправлений. "Как решит правительство - так и будет", - заключил Тоотс, считающий, что власти на местах должны лишь следовать поступающим из Таллинна указам.
Тоотс рассказал, что он уже обсудил эту тему с министром по делам регионов и в ответ от того услышал заинтересованность.
Сам министр регионального развития Maдис Каллас в своем комментарии подтвердил, что данная тема обсуждалась по инициативе мэра Нарвы, но сам министр не ставил и не планирует ставить на повестку дня этот вопрос об объединении Нарвы и Нарва-Йыэсуу.
- Мэр Нарвы Яан Тоотс при нашем телефонном разговоре среди прочих тем спрашивал меня и об этом, и я очень коротко это прокомментировал. Этим эта тема в нашей беседе и ограничилась. Я всегда считал, что инициатива должна исходить с мест, и когда она до нас дойдет, тогда сможем сформировать более основательную точку зрения, - прокомментировал Каллас.
Также он рассказал, что будучи министром регионального развития он всячески поддерживает добровольное объединение самоуправлений, как тенденцию, ведь в общем случае более крупные самоуправления более сильные, чем они были по отдельности. Дескать, у них больше ресурсов для более качественного оказания публичных услуг и при этом жить могут более экономно. "Например, в бюджетах всех объединившихся и более крупных самоуправлений расходы на управление и опорные услуги в общей картине ниже. Это значительная экономия, позволяющая чуть больше вкладывать в другие важные услуги. В том числе больше средств вкладывать в стратегическое управление", - отметил Каллас.
В Нарва-Йыэсуу хорошо справляются сами
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин тоже подтвердил "Северному побережью", что его нарвский коллега Яан Тоотс рассказывал про встречу с министром и обсуждение темы объединения двух приграничных городов. Дескать, самоуправления Эстонии должны становиться более крупными и населенными.
На это весьма завуалированное предложение к переговорам об объединении Ильин возразил тем, что финансовое положение его города кажется лучше, нежели Нарвы. Например, чтобы построить новый детсад, Нарва-Йыэсуу может найти необходимые деньги в собственном бюджете, а Нарва едва ли обойдется без займа. "Число населения не всегда является показателем устойчивости и дальнейшего развития местного самоуправления. Вот, например, в Кохтла-Ярве много жителей, но город не может позволить себе никаких инвестиций", - замечает Ильин.
- Будем откровенны: если в объединенном самоуправлении положат на стол три проекта, из которых пускай даже два касаются Нарва-Йыэсуу, то нарвитяне наверняка проголосуют за тот, что реализуется в Нарве - хотя бы потому, что нарвских депутатов за столом больше. Сейчас же у нас в Нарва-Йыэсуу на ближайшие три-пять лет есть несколько инвестиционных проектов на более чем двадцать миллионов евро, что превышает бюджет города. Мы сможем сами это сделать, сами справимся, зачем нам кто-то еще, - объяснил Ильин, почему он против присоединения к большому соседу.
Ильин не без гордости отмечает, что у Нарва-Йыэсуу самая низкая среди самоуправлений Ида-Вирумаа кредитная нагрузка на бюджет, а поступления от подоходного налога растут третий год, так что казна в плюсе. "Не знаю, что нам дало бы объединение с Нарвой", - замечает он.
Смертей в Нарва-Йыэсуу, правда, все еще поболее, чем рождений, но самоуправление надеется на приток новых жителей, благодаря опять же проектам развития жилого фонда. "Количество людей в работоспособном возрасте и детей у нас увеличивается, а количество пенсионеров уменьшается", - доволен Ильин также и демографическим трендом в управляемом им городе.
Как не объединились Нарва и Нарва-Йыэсуу семь лет назад
- В начале общереспубликанской административной реформы 2016-2017 годов власти города Нарвы настойчиво предлагали малонаселенному и переживавшему тогда не лучшие свои годы городу-курорту Нарва-Йыэсуу объединиться, чтобы стать одной административной единицей вновь, как это было до 90-х годов 20-го века. Власти курорта попросту игнорировали предложение коллег из Нарвы и выбрали себе в партнеры западного соседа - Вайвараскую волость.
- Вайвараская волость тоже не могла похвастаться большим народонаселением, но благодаря сланцевым электростанциям и их золоотвалам, дающим надежный доход, имела крепкий бюджет. Также она казалась куда лучше, нежели Нарва, интегрированной в остальную Эстонию. В результате реформы Вайвараская волость была поглощена городом Нарва-Йыэсуу и в 2017 году пропала с карт.
- Главным формальным доводом против слияния Нарвы и Нарва-Йыэсуу в 2016-2017 годах указывалось то обстоятельство, что у этих двух городов якобы не было общей административной границы. Это звучало спорно, ведь в реальности город-курорт граничил с относящимся к Нарве дачным пригородом Кудрукюла, оторванным, что правда, от городской части.
- Часть населения курортного Нарва-Йыэсуу в начале административной реформы открыто высказывалась в пользу объединения с Нарвой, с которой исторически налажены всевозможные связи и протянуты коммуникации. Голосование в горсобрании Нарва-Йыэсуу тоже не показало подавляющей поддержки варианта объединения с Вайвараской волостью: сторонников слияния с ней оказалось во время ключевого голосования 30 ноября 2016 года всего на одного депутата больше, нежели сторонников начала переговоров с Нарвой. Под воззванием за такие переговоры жители курортного города собирали подписи. Тем не менее присоединение Вайвараской волости к городу Нарва-Йыэсуу состоялось по воле большинства депутатов собраний двух самоуправлений и потом было одобрено правительством. После местных выборов в октябре 2017 года бывшие вайвараские поселки Синимяэ и Ольгина стали дополнительными опорными центрами разросшегося города Нарва-Йыэсуу.
- Самым ярым противником объединения с Нарвой выступал председатель Нарва-Йыэсууского горсобрания Райво Мурд (1945-2019). Он был за двадцать лет до того мэром Нарвы, но покинул эту должность с большим скандалом.
Объединены на практике, а не на карте
- Будет объявлена новая административная реформа - тогда и будем разговаривать, а на сегодня обсуждать нечего, меня никто не уполномочивал вести с кем-то переговоры на эту тему, - сказал Максим Ильин, которому, по его признанию, уже пришлось оправдываться перед депутатами Нарва-Йыэсууского горсобрания, когда до них доползли слухи о якобы готовящемся присоединении к Нарве.
Вдобавок, если и заговорят в Нарва-Йыэсуу об объединении самоуправлений, то будут смотреть также на Силламяэ. "Но никто не обсуждал это всерьез и не собирается, у нас других насущных вопросов выше крыши", - повторил мэр курортного города.
Одним из таких насущных вопросов является, как говорит Ильин, необходимость объединения не самоуправлений, а их водных муниципальных предприятий - акционерных обществ "Narva Vesi" и "Narva-Jõesuu kommunaal" (бывшее АО "KA Vaiko"). Подготовка к их объединению сейчас ведется полным ходом, как можно сделать вывод со слов Ильина. Без этой реформы сети Нарва-Йыэсуу якобы не могут претендовать на европейские субсидии, поскольку попросту недостаточно точек сбора сточных вод, а в общем большом предприятии их будет достаточно для подачи ходатайств.
К слову, водоснабжение и канализация курортной части Нарва-Йыэсуу уже давно, то есть практически всегда, в ведении у АО "Narva Vesi", а сам этот приморский город является миноритарным акционером предприятия. Так что по этой части Нарва и Нарва-Йыэсуу уже сейчас крепко связаны.