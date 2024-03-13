"Мы сами справимся": власти Нарва-Йыэсуу не разделяют устремления мэра Нарвы к объединению

Также он рассказал, что будучи министром регионального развития он всячески поддерживает добровольное объединение самоуправлений, как тенденцию, ведь в общем случае более крупные самоуправления более сильные, чем они были по отдельности. Дескать, у них больше ресурсов для более качественного оказания публичных услуг и при этом жить могут более экономно. "Например, в бюджетах всех объединившихся и более крупных самоуправлений расходы на управление и опорные услуги в общей картине ниже. Это значительная экономия, позволяющая чуть больше вкладывать в другие важные услуги. В том числе больше средств вкладывать в стратегическое управление", - отметил Каллас.

В Нарва-Йыэсуу хорошо справляются сами

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин тоже подтвердил "Северному побережью", что его нарвский коллега Яан Тоотс рассказывал про встречу с министром и обсуждение темы объединения двух приграничных городов. Дескать, самоуправления Эстонии должны становиться более крупными и населенными.

На это весьма завуалированное предложение к переговорам об объединении Ильин возразил тем, что финансовое положение его города кажется лучше, нежели Нарвы. Например, чтобы построить новый детсад, Нарва-Йыэсуу может найти необходимые деньги в собственном бюджете, а Нарва едва ли обойдется без займа. "Число населения не всегда является показателем устойчивости и дальнейшего развития местного самоуправления. Вот, например, в Кохтла-Ярве много жителей, но город не может позволить себе никаких инвестиций", - замечает Ильин.