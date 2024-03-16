ГАЛЕРЕЯ ⟩ Детские мечты отражены на плакатах

Всемирное благотворительное движение "Лайонс" проводит Международный детский конкурс плакатов о мире среди детей от 11 до 13 лет, желая побудить подрастающее поколение посредством изобразительного искусства выражать свое видение мира, его настоящее и будущее. Это способствует укреплению взаимопонимания, толерантности и миролюбия. Кохтлаярвесцы участвуют в нем уже более 15 лет. На призыв выразить свои мысли в этом году откликнулись Кохтла-Ярвеская и Ахтмеская школы искусств, Малеваская основная школа.