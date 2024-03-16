О чем мечтают дети? Ответ на этот вопрос можно получить на выставке, открывшейся во вторник в галерее Кохтла-Ярвеского горуправления. В торжественной обстановке подвели итог ежегодного регионального этапа Всемирного конкурса детских плакатов о мире. Тема нынешнего года: "Не бойся мечтать".
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Детские мечты отражены на плакатах
Всемирное благотворительное движение "Лайонс" проводит Международный детский конкурс плакатов о мире среди детей от 11 до 13 лет, желая побудить подрастающее поколение посредством изобразительного искусства выражать свое видение мира, его настоящее и будущее. Это способствует укреплению взаимопонимания, толерантности и миролюбия. Кохтлаярвесцы участвуют в нем уже более 15 лет. На призыв выразить свои мысли в этом году откликнулись Кохтла-Ярвеская и Ахтмеская школы искусств, Малеваская основная школа.