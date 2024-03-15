Один из руководителей создания шахты "VKG" "Ojamaa" и ее многолетний руководитель Маргус Коттизе покидает должность.
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Многолетний руководитель шахты "Ojamaa" покидает должность
Коттизе, пришедший на работу в "Viru Keemia Grupp" в 1999 году поначалу на должность административного руководителя, объяснил свой уход с поста председателя правления "VKG Kaevandused" и прекращение членства в правлении концерна "VKG" желанием перевернуть новую страницу в жизни. "25 лет длилась довольно безумная гонка по сланцевому ландшафту. Почувствовал, что сейчас самое время для осуществления перемен", - сказал Коттизе.