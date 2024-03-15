Многолетний руководитель шахты "Ojamaa" покидает должность

Коттизе, пришедший на работу в "Viru Keemia Grupp" в 1999 году поначалу на должность административного руководителя, объяснил свой уход с поста председателя правления "VKG Kaevandused" и прекращение членства в правлении концерна "VKG" желанием перевернуть новую страницу в жизни. "25 лет длилась довольно безумная гонка по сланцевому ландшафту. Почувствовал, что сейчас самое время для осуществления перемен", - сказал Коттизе.

Шахтой "Ojamaa" Коттизе руководил с самого ее открытия в 2009 году и по сей день, в последние годы он готовил также открытие шахты "Uus-Kiviõli". "С этим делом дошел до того, что все необходимые разрешения имеются и можно начинать строительство. Хорошо, если руководством дальнейших шагов займутся люди, которые будут работать там и в то время, когда там уже начнут добывать сланец", - сказал 55-летний Коттизе.