В состоявшемся в субботу третьем матче полуфинальной серии чемпионата Эстонии по хоккею Unibet нарвский ПСК разгромил в гостях кохтла-ярвский „Эверест“ со счетом 8:4 (4:2, 0:1, 4:1) и вышел в финал. На матче присутствовали 548 человек.
ХОККЕЙ: нарвский клуб разгромил кохтла-ярвескую команду и вышел в финал первенства страны
В составе победителей по две шайбы забросили Кристофер Нельцас и Никита Кириллов. Макс Вялья, Александр Титов, Георгий Васильев и Павел Плешнев добавили еще по одной шайбе. Вратарь нарвского клуба Дмитрий Ровда отразил 32 броска соперника, передает rus.delfi.
В составе хозяев льда отличились Яков Наумов, Максим Цальцев, Андрей Паршин и Руслан Логвиненко. Вратарь „Эвереста“ Демид Еремеев за игру отразил 47 бросков соперника.
Нарвский ПСК одержал уверенную победу в полуфинальной серию со счетом 3:0 (6:2, 8:3, 8:4) и вышел в финал чемпионата Эстонии по хоккею.
В другой полуфинальной серии две победы над кохтла-ярвеским „Виру Спутником“ одержал тартуский „Вялк 494“. Сегодня в Кохтла-Ярве состоится третья игра.