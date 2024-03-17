ХОККЕЙ: нарвский клуб разгромил кохтла-ярвескую команду и вышел в финал первенства страны

В составе победителей по две шайбы забросили Кристофер Нельцас и Никита Кириллов. Макс Вялья, Александр Титов, Георгий Васильев и Павел Плешнев добавили еще по одной шайбе. Вратарь нарвского клуба Дмитрий Ровда отразил 32 броска соперника, передает rus.delfi.

В составе хозяев льда отличились Яков Наумов, Максим Цальцев, Андрей Паршин и Руслан Логвиненко. Вратарь „Эвереста“ Демид Еремеев за игру отразил 47 бросков соперника.

Нарвский ПСК одержал уверенную победу в полуфинальной серию со счетом 3:0 (6:2, 8:3, 8:4) и вышел в финал чемпионата Эстонии по хоккею.

В другой полуфинальной серии две победы над кохтла-ярвеским „Виру Спутником“ одержал тартуский „Вялк 494“. Сегодня в Кохтла-Ярве состоится третья игра.