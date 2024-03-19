По состоянию на 17 марта, на учете в Кассе по безработице в Эстонии стояли 55 778 человек - на 249 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы опустился с 8,1% до 8%.
Количество безработных в Ида-Вирумаа растет, в целом по Эстонии - снижается
В то же время, Ида-Вирумаа продолжает лидировать в антирейтинге регионов с самыми высокими показателями безработицы, у нас она по-прежнему растет - за неделю с 13,8% до 13,9%. Общее количество нетрудоустроенных в Ида-Вирумаа - 7965 человек.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,3%.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,4%. Без работы в столичном регионе остаются 25 840 человек, большинство из них - жители Таллинна.
В Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,9%, а общее количество безработных - 6034.
По последнему прогнозу Банка Эстонии, в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.