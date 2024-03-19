Количество безработных в Ида-Вирумаа растет, в целом по Эстонии - снижается

В то же время, Ида-Вирумаа продолжает лидировать в антирейтинге регионов с самыми высокими показателями безработицы, у нас она по-прежнему растет - за неделю с 13,8% до 13,9%. Общее количество нетрудоустроенных в Ида-Вирумаа - 7965 человек.