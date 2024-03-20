Популярный эстонский исполнитель Nublu (Маркус Пульк) во время съемок видеоролика Visit Estonia в Нарве зашел в Нарвскую эстонскую гимназию, чем порадовал как учащихся, так и педагогов.
К нарвским школьникам с неожиданным визитом зашел Nublu
"К нам в школу приехал молодой человек... Молодой человек, который снимал в нашем городе видеоролик для Visit Estonia и выбрал этот город в качестве одного из трех классных мест в Эстонии... Приехал молодой человек, который говорил искренне, от всего сердца, слушал и отвечал на все вопросы, от первоклассников до учеников последних классов, внимательно и проникновенно. Он выслушал мечты стать актером и певцом - поддержал и пожелал успехов. Говорил об истории и географии. Он произвел впечатление молодого человека, который вдохновлял и зажигал. Вдохновил и директора школы, и маленького мальчика из первого класса", - написала директор нарвской гимназии Ирене Кяосаар в соцсети Facebook.
Как позже Ирене сообщила изданию Elu24, к визиту звезды они не готовились.
- С нами связался его менеджер. Они снимали в Нарве рекламный ролик для Visit Estonia, и поскольку для Нублу важны встречи с молодежью, возникла идея прийти в эстонскую школу в Нарве, чтобы пообщаться с молодыми людьми, и, конечно, мы с радостью приняли его, - говорит Кяосаар.
- Я никогда раньше не делал ничего подобного, но компания была очень веселой. Дети находятся в хороших руках. У учеников и преподавателей на лицах улыбки, глаза блестят. Кайфанул, - поделился впечатлениями Nublu.