К нарвским школьникам с неожиданным визитом зашел Nublu

"К нам в школу приехал молодой человек... Молодой человек, который снимал в нашем городе видеоролик для Visit Estonia и выбрал этот город в качестве одного из трех классных мест в Эстонии... Приехал молодой человек, который говорил искренне, от всего сердца, слушал и отвечал на все вопросы, от первоклассников до учеников последних классов, внимательно и проникновенно. Он выслушал мечты стать актером и певцом - поддержал и пожелал успехов. Говорил об истории и географии. Он произвел впечатление молодого человека, который вдохновлял и зажигал. Вдохновил и директора школы, и маленького мальчика из первого класса", - написала директор нарвской гимназии Ирене Кяосаар в соцсети Facebook.