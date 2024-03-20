Министерство образования и науки проверило Нарвский языковой лицей, оставшийся единственной в приграничном городе муниципальной школой с гимназической ступенью и считающийся элитной школой. Проверяющие выявили ряд недостатков, в том числе несоответствие школьной учебной программы государственным программам.
Проверка в нарвской элитной школе: учебная программа и учителя не соответствуют требованиям, делопроизводство ведется не на эстонском языке
Нарвский языковой лицей почти всегда показывал хорошие академические результаты на государственных экзаменах, особенно по математике и английскому языку, эта школа считается учебным заведением с хорошей репутацией, которое может быть примером для других. С текущего учебного года Нарвский языковой лицей остался единственной в Нарве муниципальной школой с гимназическими классами.
В начале 2024 года Министерство образования и науки организовало проверку в школах Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве в связи с переходом на эстоноязычное обучение, и в ходе проверки в лицее были выявлены серьезные нарушения.
"Школьная учебная программа не соответствует государственным учебным программам, общие части учебной программы нуждаются в дополнении, расписание уроков должно быть уточнено и отражено по классам, программы предметов и курсов нуждаются в систематизации. Содержание и результаты обучения по предметным планам учебных программ должны соответствовать государственной учебной программе основной школы, а планы курсов - государственной учебной программе гимназии, общие компетенции должны быть сформулированы в форме, предусмотренной государственными программами, в предметных программах по областям необходимо описать достижение цифровой компетентности", - значится в акте проверки.
Школу также упрекают за то, что учебная программа частично составлена на русском языке, хотя делопроизводство в школе должно вестись полностью на эстонском.
Всего в школе трудятся 79 работников сферы образования и воспитания, к квалификации которых предъявляются различные требования, но из них квалификация 15 человек не соответствует требованиям. При этом отмечается, что 27 учителей преподают эстонский язык как второй язык или предметы на эстонском языке, и все учителя, преподающие эстонский язык и предметы на эстонском языке, имеют требуемый уровень владения языком С1. Однако в школе есть 24 работника педагогического и воспитательного профиля, знание языка которых не соответствует требуемому уровню В2.
Уровень владения эстонским языком не соответствует требованиям у 23 учителей и одного логопеда.
Хотя в Нарвском языковом лицее уделяется большое внимание результатам по эстонскому языку, английскому языку и математике, за выполнением учебной программы там не следят и не все предметы и курсы преподаются в предусмотренном объеме. По показателям успеваемости результаты выпускного экзамена по эстонскому языку как второму в основной школе были в лицее выше среднего уровня по стране и городу Нарве. В 2022/2023 учебном году 65,3% выпускников лицея достигли уровня B1 на выпускном экзамене по эстонскому языку как второму языку в основной школе, что означает, что треть выпускников не достигла уровня B1, говорится в отчете проверки министерства.
Согласно отчету, в настоящее время в гимназической ступени лицея учебная работа не ведется на эстонском языке в объеме 60%, как того требует закон.
Проверка также установила, что расписание уроков не соответствует положениям закона, а количество уроков превышает допустимое. Ученики пожаловались представителю министерства, что нагрузка большая и к концу дня они устают.
Кроме того, у министерства есть ряд претензий по поводу документации, ее оформления и прочих формальностей.
После проверки директору лицея были сделаны многочисленные предложения по устранению недостатков, а Нарвской городской управе выданы предписания об устранении выявленных в языковом лицее нарушений.
Возглавляющая Нарвский языковой лицей уже около двадцати лет Надежда Черкашина в комментарии "Северному побережью" сказала, что полученный отчет в действительности, не содержит ничего страшного. "Он абсолютно типичный, если сравнить с результатами проверки остальных школ", - отметила она.
- В отчете пять частей, и по двум частям, связанным с переходом на эстонский, к нам нет замечаний - это хорошо, - считает Черкашина. - К нам много замечаний по учебным программам, что нормально, потому что с первого сентября вступит в силу новая учебная программа, и свою новую программу мы готовим к этому сроку.
Насчет отсутствия должной квалификации у учителей тоже не было никаких открытий, как рассказала директор. "Многие люди у нас сейчас участся в магистратуре и пока не успели ее закончить", - сказала Черкашина.
- Мы довольны полученным отчетом, потому что на его основании мы не должны никого срочно уволить и не должны предпринять каких-то резких движений. Мы готовы исправить все замечания к первому сентября, - подытожила Черкашина.
Директор лицея Надежда Черкашина является по совместительству членом Нарвского горсобрания из правящей фракции "Narva", также она возглавляет депутатскую комиссию по образованию. Отчет по результатам проверки Нарвского языкового лицея показался оппозиции в горсобрании практически разгромным.
Тревогу вызвало у депутатов из оппозиционной фракции "Respekt" то, что учебная программа в лицее не соответствует государственным стандартам, расписание уроков не соответствует нормам, и учащиеся жалуются на чрезмерную нагрузку.
- Все это неприемлемо, особенно учитывая, что Нарвский языковой лицей пользуется репутацией престижного учебного заведения не только в Нарве, но и во всей Эстонии. Шокирует, что руководство школы допустило такой хаос и неудовлетворительное выполнение своих обязательств, - прокомментировала председатель фракции "Respekt" Яна Кондрашова.
Оппозиция горсобрания ставит вопрос ребром и уже говорит о необходимости смены руководителя Нарвского языкового лицея. "Директор Надежда Черкашина должна принять на себя ответственность и написать заявление об увольнении. Такой решительный шаг поможет восстановить доверие к учебному заведению и позволит новому и более компетентному руководителю обеспечить ученикам хорошие условия для обучения", - заявила Кондрашова.