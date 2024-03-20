Проверка в нарвской элитной школе: учебная программа и учителя не соответствуют требованиям, делопроизводство ведется не на эстонском языке

Нарвский языковой лицей почти всегда показывал хорошие академические результаты на государственных экзаменах, особенно по математике и английскому языку, эта школа считается учебным заведением с хорошей репутацией, которое может быть примером для других. С текущего учебного года Нарвский языковой лицей остался единственной в Нарве муниципальной школой с гимназическими классами.

В начале 2024 года Министерство образования и науки организовало проверку в школах Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве в связи с переходом на эстоноязычное обучение, и в ходе проверки в лицее были выявлены серьезные нарушения.

"Школьная учебная программа не соответствует государственным учебным программам, общие части учебной программы нуждаются в дополнении, расписание уроков должно быть уточнено и отражено по классам, программы предметов и курсов нуждаются в систематизации. Содержание и результаты обучения по предметным планам учебных программ должны соответствовать государственной учебной программе основной школы, а планы курсов - государственной учебной программе гимназии, общие компетенции должны быть сформулированы в форме, предусмотренной государственными программами, в предметных программах по областям необходимо описать достижение цифровой компетентности", - значится в акте проверки.

Школу также упрекают за то, что учебная программа частично составлена на русском языке, хотя делопроизводство в школе должно вестись полностью на эстонском.