Уже в первые дни работы Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы директор Юлия Каламаева направила в горуправление список недостатков, которые необходимо устранить.
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Столы гнутся, звонок не вовремя и крыша подтекает ⟩ Новую школу обживают, но без проблем не обходится
- Почти сразу стали гнуться в местах сплава металлические конструкции школьных столов. Дети сейчас крупные, облокотятся - и основания у столов деформируются, меняется наклон, - рассказывает она. - На прошлой неделе отправили производителям пять столов, сейчас очереди ждут еще полтора десятка. Безусловно, их заменят по гарантии, но почему такие сделали-то?