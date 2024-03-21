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Столы гнутся, звонок не вовремя и крыша подтекает ⟩ Новую школу обживают, но без проблем не обходится

Ирина Кивисельг
, журналист
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Новые столы не выдерживают напора школьников.
Новые столы не выдерживают напора школьников. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Уже в первые дни работы Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы директор Юлия Каламаева направила в горуправление список недостатков, которые необходимо устранить.

- Почти сразу стали гнуться в местах сплава металлические конструкции школьных столов. Дети сейчас крупные, облокотятся - и основания у столов деформируются, меняется наклон, - рассказывает она. - На прошлой неделе отправили производителям пять столов, сейчас очереди ждут еще полтора десятка. Безусловно, их заменят по гарантии, но почему такие сделали-то?

Без стола ни один ученик не остался, на время привезли прежние парты из здания на Ярвекюла теэ, по словам директора, они в хорошем состоянии.

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