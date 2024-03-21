Столы гнутся, звонок не вовремя и крыша подтекает ⟩ Новую школу обживают, но без проблем не обходится

- Почти сразу стали гнуться в местах сплава металлические конструкции школьных столов. Дети сейчас крупные, облокотятся - и основания у столов деформируются, меняется наклон, - рассказывает она. - На прошлой неделе отправили производителям пять столов, сейчас очереди ждут еще полтора десятка. Безусловно, их заменят по гарантии, но почему такие сделали-то?