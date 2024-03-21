Согласно прогнозу банка Luminor, перспективы эстонской экономики после длительного периода спада становятся умеренно оптимистичными. Хотя в целом по итогам 2024 года ожидается сокращение ВВП на 1%, во второй половине года уже можно ожидать более позитивных изменений, восстановления покупательной способности и роста экспорта.
Банк: во второй половине года можно ожидать улучшения экономики
Для достижения долгосрочного экономического роста потребуются более энергичные действия со стороны государства и общества, говорится в прогнозе банка.
В 2025 году ВВП Эстонии вырастет на 3%, говорится в прогнозе.
Потребительские цены в 2024 году вырастут на 3%, в 2025 - на 1%.
Средний уровень безработицы, согласно прогнозу, в 2024 году составит 7%, в следующем - 6%.