Банк: во второй половине года можно ожидать улучшения экономики

Согласно прогнозу банка Luminor, перспективы эстонской экономики после длительного периода спада становятся умеренно оптимистичными. Хотя в целом по итогам 2024 года ожидается сокращение ВВП на 1%, во второй половине года уже можно ожидать более позитивных изменений, восстановления покупательной способности и роста экспорта.