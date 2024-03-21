ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве прошел митинг против действий правящей в городе фракции

По словам Милана Скуби, главная идея акции - добиться большей прозрачности в решении городских вопросов. "Чаще складывается впечатление, что сперва делают, а затем подгоняют причины под результат, как это было с увольнением Аго Кыргвеэ", - сказал организатор митинга.

Он отметил, что и не ожидал такого же количества пришедших людей, как это было на митингах поддержки Аго Кыргвеэ и Катри Райк, но все же рад, что даже столько человек смогли прийти, несмотря на то, что акция нигде сильно не рекламировалась.

Сам он, по словам Милана, к общению с представителями правящей фракции не стремится. "Не вижу в этом смысла, частное общение никак не сможет повлиять на ситуацию," - подытожил Милан.